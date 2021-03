Mertens knokt zich in Miami voorbij Kontaveit naar achtste finales, waar Australian Open-winnares Osaka wacht

Tennis Mertens stoot na moeilijke start door naar derde ronde in Miami: “Blij hoe ik situatie heb kunnen omkeren”

27 maart Elise Mertens (WTA 17) is na twee rondes de enige Belgische hoop op het prestigieuze toernooi in Miami. Als zestiende reekshoofd was de 25-jarige Limburgse in de tweede ronde te sterk voor de Britse Katie Boulter (WTA 319). Het werd 6-4 en 6-1. Mertens kwam in de eerste set wel 0-3 achter.