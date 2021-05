Mertens en Goffin treffen haalbare kaarten in openingsronde Roland-Garros

Elise Mertens treft kwalificatiespeelster in openingsronde

Elise Mertens (WTA-15) kijkt in de eerste ronde van Roland-Garros (30 mei - 30 juni) een kwalificatiespeelster in de ogen. Bij winst volgt een duel tegen de Britse Heather Watson (WTA-71) of de Kazachse Zarina Diyas (WTA-93).

David Goffin ontmoet Italiaan Lorenzo Musetti in eerste ronde

Novak Djokovic, de Servische nummer een van de wereld, bekampt in de eerste ronde de Amerikaan Tennys Sandgren (ATP-66). De Spaanse titelverdediger Rafael Nadal (ATP-3), al dertien keer winnaar op het gravel in Parijs, kijkt de Australiër Alexei Popyrin (ATP-62) in de ogen, terwijl de Zwitser Roger Federer (ATP-8) een kwalificatiespeler ontmoet. Opvallend is dat de drie tennisiconen allemaal in dezelfde tabelhelft zijn ondergebracht. Dat is ook de tabelhelft van Goffin, die in de achtste finales Djokovic kan ontmoeten.