Mertens en Goffin starten seizoen als reekshoofd in Melbourne

TennisSeizoen 2022 is van start gegaan down under met ook vijf Belgen die deze week in actie komen op het hoogste niveau. Elise Mertens (WTA 21) en David Goffin (ATP 39) zijn respectievelijk tweede en vierde reekshoofd in Melbourne.

Op het ATP 250-toernooi dat plaatsvindt op Melbourne Park krijgt de als vierde geplaatste David Goffin een bye in ronde één. Die extra dag acclimatisatie zal hij wel kunnen gebruiken omdat in ronde twee Nick Krygios (ATP 93) of Alex Molcan (ATP 88) volgt. De 31-jarige Luikenaar wil zich herpakken na een moeilijk verlopen 2021 en zal, in zijn eerste toernooi sinds de US Open vier maanden geleden, mogelijk mikken op een halve finale tegen eerste reekshoofd Rafael Nadal (ATP 6).

De Belgische dames vertoeven op dezelfde plek en beginnen er ook aan met een WTA 250-toernooi. Elise Mertens is tweede reekshoofd in het Melbourne Summer Set 2 en wacht op een kwalificatiespeelster. Ook Greet Minnen (WTA 80) krijgt in ronde één een qualifier voorgeschoteld terwijl Alison Van Uytvanck (WTA 58) met Amanda Anisimova (WTA 78) moet zien af te rekenen. Maryna Zanevska (WTA 82) is de enige landgenote die in Melbourne Summer Set 1 werd onderverdeeld en de voormalige Oekraïense neemt het op tegen Petra Martic (WTA 54). Zanevska kan zich bij winst eventueel meten met eerste reekshoofd Naomi Osaka (WTA 13). Voor de Japanse pupil van coach Wim Fissette is het eveneens haar eerste optreden sinds de US Open begin september.

Volledig scherm © AFP

Djokovic gespot... in Marbella

Net veertien dagen voor de start van de Australian Open is er nog steeds geen spoor van negenvoudig winnaar Novak Djokovic. De nummer één van de wereld is wel gespot in Marbella, waar hij werkt aan zijn rentree op het circuit maar of dat in Australië zal zijn blijft nog steeds de vraag. Djokovic wilde tot nu toe niet prijsgeven of hij gevaccineerd is en laat dat een verplichting zijn om in Melbourne te mogen meedoen. “We hebben nog een paar chartervluchten die binnenkomen tot het einde van de week”, zei Australian Open-baas Craig Tiley. “En dan zullen alle spelers hier zijn. Over de situatie van Djokovic zullen we in de volgende dagen een duidelijker beeld krijgen, anders wordt het toch een beetje laat om hier op te dagen.”