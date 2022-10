Meest bedenkelijke tennisrel (‘Kokkinakis deed het met je vriendin’) krijgt nog extra dimensie: “Wawrinka ging Kyrgios te lijf in kleedkamer”

TennisOok het naspel gaf vonken. Dat vertelt Eugene Lapierre, de toenmalige toernooidirecteur van de Canadian Open, dat in 2015 de scène was van een de meest bedenkelijke rellen in het tennis ooit. On court, maar ook off court. Want toen Kyrgios bij een wisseling van kant naar Wawrinka sneerde dat zijn vriendin Donna Vekic had geslapen met zijn goeie maat en dubbelpartner Thanasi Kokkinakis (“Kokkinakis banged your girlfriend”), ging de ruzie achteraf ook verder in de kleedkamer.

Volgens Lapierre hoorde Wawrinka, die in die bewuste match in de tweede ronde met rugproblemen staakte in set drie, aanvankelijk niet wat Kyrgios hem tijdens de match had toegesnauwd. “Pas op de persconferentie kreeg Wawrinka dat te horen, toen hij er een vraag over kreeg van een journalist. De opmerking van Kyrgios was via de microfoon op de court immers te horen op televisie. Wawrinka kon het aanvankelijk nauwelijks geloven, maar niet veel later brak hij de persconferentie af om naar de kleedkamer van Kyrgios te stormen. Het ging er daar even zo hard aan toe, dat iemand de twee kemphanen moest scheiden.”

De uithaal van Kyrgios liet diepe sporen na bij Wawrinka, die na de scheiding met zijn vrouw Ilham Vuilloud, een Zwitserse presentatrice en de moeder van zijn kind, troost vond in de armen van de toen 19-jarige Kroatische tennisster Donna Vekic. Vier jaar later zou ook die relatie een einde kennen. “Ik had nooit gedacht dat een collega zich op deze manier zou uitlaten. Ik vind het onvoorstelbaar. Dit zou ik niet nog niet eens tegen mijn ergste vijand zeggen. Eigenlijk kan ik het niet geloven”, tweette Wawrinka toen.

Volledig scherm Donna Vekic (26) is momenteel het nummer 77 op de ATP-ranking. © AFP

De reactie van Kyrgios toen: “Hij begon eerst te vuilbekken tegen mij, waarna ik dat gezegd heb in het heetst van de strijd. Ik weet niet, ik heb het gewoon gezegd.” Ook op Facebook ging de rel verder, met Kyrgios’ broer die op Facebook schreef dat Wawrinka van geluk mocht spreken dat hij niet aanwezig was. “Die eikel mag blij zijn dat ik er niet was, of hij had de volgende toernooien niet kunnen spelen”, aldus Christos. “Hij pakte Nick vast in de kleedkamer en schold hem verrot. Ik heb rechten gestudeerd en dat wordt gecatalogeerd onder mishandeling. Hij mag van geluk spreken dat we geen klacht indienen.”

Kyrgios werd beboet voor de rel met een geldstraf van 35.000 euro en verontschuldigde zich. “Die opmerking maakte ik in het heetst van de strijd. Onaanvaardbaar. Naast mijn privéverontschuldiging wil ik me ook publiek verontschuldigen. Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn daden en betreur wat er gebeurd is.” Door de fans in Montreal werd Kyrgios in zijn volgende match uitgefloten. Sindsdien speelden Wawrinka en Kyrgios, die dit jaar de Wimbledon-finale verloor van Djokovic, nog vier keer tegen mekaar. De Zwitserse veteraan (37), die van de vier grandslams alleen Wimbledon nooit won, leidt in de onderlinge duels met 3-2.

Volledig scherm In februari 2019 schudden de twee wel de hand, na een zege van Kyrgios in Acapulco. © afp