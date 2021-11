Meer dubbelen is meer verdienen: finaliste Elise Mertens haalde al 8 miljoen euro prijzengeld op en kan daar vannacht nog flinke duit bij doen

TennisElise Mertens speelt om middernacht samen met Su-Wei Hsieh voor een eerste Masters-kroon in Guadalajara. Dit toetje op haar verjaardag zou naast het prestige ook weer zo’n 159.000 euro extra prijzengeld opleveren, dat bovenop de bijna 8 miljoen euro komt die ze tot nu al ophaalde. Blijft dan ook de vraag: is het opportuun voor Mertens om naast het enkelspel ook te blijven dubbelen, financieel én sportief?

Het blijft de vraag van één miljoen: zou Elise Mertens er beter aan doen om het dubbelspel af te bouwen om meer te focussen op haar enkelcarrière? Telkens ze sneuvelt in de latere stadia van een grandslamtornooi omdat ze minder fris oogt door haar dubbele agenda lijkt het antwoord voor de hand te liggen. Als je echter naar haar dubbelpalmares kijkt – grandslamtitels op de Australian Open en Wimbledon, nummer een van de wereld, alleen al in 2021 – helt de balans over naar de andere kant.

Bovendien vaart Mertens’ bankrekening ook wel bij zoveel dubbelsucces. Van de ruim 2 miljoen dollar aan prijzengeld die de Limburgse dit seizoen vergaarde (vóór de WTA Finals) kwam er maar liefst 42 procent van haar dubbelprestaties. Haar zeges op grandslamniveau en in een toptornooi als Indian Wells zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. In de huidige top 20 – waar voor alle duidelijkheid enkel ook Krejcikova (WTA 3) aan het dubbelspelen een fulltimebezigheid heeft – prijkt Mertens met haar meer dan 9 miljoen dollar aan prize money op een elfde plaats.

Volledig scherm Su-Wei Hsieh en Elise Mertens. © Photo News

Grootverdieners als Barty en Muguruza, die ruim over de 20 miljoen dollar aan prijzengeld bezitten, speelden in het begin van hun carrière veel dubbel maar deden dat de laatste jaren bijna niet meer. Aryna Sabalenka, die eind 2020 de samenwerking met Mertens stopzette (maar niet nadat ze samen nog snel de Australian Open wonnen begin dit jaar), ging van 10 naar 2 op de wereldranking en vergaarde twee halve finales op Wimbledon en de U.S. Open in haar eerste jaar dat ze minder dubbel speelde. Een ideetje?

Niet zeker echter dat Mertens in dezelfde richting denkt, daar ze al meermaals heeft aangegeven dat ze de discipline te graag doet. Wel leek het moordende aantal wedstrijden dat de Hamontse de laatste seizoenen opbouwde haar stilaan parten te spelen. Mertens sukkelde een groot deel van 2021 met een borstspierblessure, wat dan weer gevolgen had voor haar wispelturige service (en haar resultaten in het enkelspel?), en moest voor het eerst verstek laten gaan voor enkele tornooien. Door bovendien de laatste drie edities (2018, 2019 en 2021) telkens mee te doen op de Masters ging ze ook telkens mee tot in het absolute slot van het seizoen, wat dan weer gevolgen had voor haar rust en opbouw tijdens de winterbreak. Mogelijk moet Mertens over een week of vier alweer naar Australië vertrekken voor een nieuwe jaargang.

Volledig scherm Elise Mertens en Aryna Sabalenka. © EPA

Net vandaag wordt Elise Mertens 26 jaar. Ze kan haar verjaardag bekronen met een eerste Masters-titel – al kregen zij en Hsieh in het pouleduel een flinke pandoering (3-6, 1-6) van de tegenstandsters vanavond, Krejcikova-Siniakova – iets wat gelijk zou staan aan 159.000 euro prijzengeld. Een nederlaag in de finale zou nog een fijne 83.900 euro opleveren. Daar komt nog een presentje van de WTA bij in de vorm van 35.350 euro, die ze kreeg om als reserve voor het enkeltornooi op te treden in Guadalajara.

Geld is zonder twijfel en begrijpelijk belangrijk voor Mertens, maar of het haar ultieme drijfveer is om deze twee disciplines te blijven combineren is niet zeker. Ze speelt graag dubbel, doet het fantastisch en vult haar uniek palmares quasi permanent aan met nieuwe hoogtepunten. Iets wat in het enkelspel waarschijnlijk niet met dezelfde frequentie zou gebeuren. Is hiermee de vraag van een miljoen beantwoord?

Volledig scherm © EPA