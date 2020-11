Medvedev vloert Djokovic op ATP Finals en plaatst zich voor halve finales

Tennis Positief of negatief? Goffin is “niet meer besmette­lijk”: "Groen licht van iedereen"

21 oktober Of hij nu nog positief of negatief was, was te gecompliceerd om uit te leggen. Maar morgenavond staat David Goffin (ATP 14) wel degelijk in de Lotto Arena tegenover Marcos Giron (ATP 94) voor zijn eerste wedstrijd op de European Open. Verwachtingen? "Geen", zei Goffin. "Weer plezier vinden op de baan."