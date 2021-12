Medvedev: "Niemand voelt er zich goed bij om in China te spelen”

“De WTA heeft een duidelijke en dappere beslissing genomen, maar ik wil niemand met de vinger wijzen omdat ze niet dezelfde beslissing nemen”, zei Medvedev. “Misschien heeft Andrea Gaudenzi een andere visie. Ik ga niet beslissen welke de juiste is. Het volgende mannentoernooi in China is ook pas in de herfst. Er is dus genoeg tijd om te kijken hoe de zaak evolueert. China is gastheer van vier ATP-toernooien in het najaar, met het Shanghai Masters 1.000 als belangrijkste. “Er zijn problemen in veel landen, maar toch spelen we er toernooien,. Het belangrijkste is nu dat we zien dat Peng oké is, want dat weten we nog altijd niet honderd procent zeker.”