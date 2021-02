Medvedev komt top 3 binnen op ATP-ranking, Goffin blijft 15de

Djokovic zal op maandag 8 maart nog altijd nummer een van de wereld zijn, zo berekende de Association of Tennis Professionals vorige week. De Serviër zal dan 311 weken de ATP-ranking aangevoerd hebben en verbreekt daarmee het record van de Zwitser Roger Federer (310 weken). Met 12.030 punten heeft Djokovic een ruime voorsprong op de Spaanse nummer twee Rafael Nadal (9850). Daniil Medvedev is de nieuwe derde met 9.735 punten. Nooit eerder stond de Rus hoger genoteerd. De top vijf wordt vervolledigd door Thiem en Federer.

In de top 20 stijgt de Bulgaar Grigor Dimitrov na zijn kwartfinale op de Australian Open vier plaatsen, hij is nu 17de. De Canadees Denis Shapovalov profiteert van de nederlaag in de eerste ronde van Gaël Monfils om de elfde plaats van de Fransman over te nemen.

De meest opvallende sprong in de top 100 is die van Aslan Karatsev, de grote verrassing in het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Rus, halvefinalist in zijn eerste grandslamtoernooi, boekt 72 plaatsen winst en staat nu op de 42ste stek.

Ondanks zijn uitschakeling in de eerste ronde in Melbourne Park behoudt David Goffin zijn 15de plaats. Kimmer Coppejans is 182ste (-4). Ruben Bemelmans, 198ste, ging 34 plaatsen vooruit na zijn eindzege op het Challengertoernooi in Cherbourg.

ATP-ranking van 22 februari

1. Novak Djokovic (Ser) 12030 ptn

2. Rafael Nadal (Spa) 9850

3. Daniil Medvedev (Rus) 9735 (+1)

4. Dominic Thiem (Oos) 9125 (-1)

5. Roger Federer (Zwi) 6630

6. Stefanos Tsitsipas (Gri) 6595

7. Alexander Zverev (Dui) 5615

8. Andrey Rublev (Rus) 4609

9. Diego Schwartzman (Arg) 3480

10. Matteo Berrettini (Ita) 3480

11. Denis Shapovalov (Can) 2910 (+1)

12. Gaël Monfils (Fra) 2860 (-1)

13. Roberto Bautista (Spa) 2710

14. Milos Raonic (Can) 2630

*** 15. David Goffin (BEL) 2600

16. Pablo Carreño (Spa) 2585

17. Grigor Dimitrov (Bul) 2575 (+4)

18. Fabio Fognini (Ita) 2535 (-1)

19. Félix Auger-Aliassime (Can) 2516

20. Stan Wawrinka (Zwi) 2365 (-2)

...

182. Kimmer Coppejans 387 (-4)

198. Ruben Bemelmans 353 (+34)

282. Steve Darcis 196 (-5)

342. Arthur De Greef 129 (-2)

347. Michael Geerts 127 (+45)

391. Jeroen Vanneste 108 (-8)

416. Christopher Heyman 98 (-7)

432. Zizou Bergs 90 (-1)

458. Yannick Mertens 82 (+25)

571. Arnaud Bovy 52 (+19)

603. Gauthier Onclin 45 (+56)

633. Clement Geens 39 (-4)

685. Benjamin Dhoe 33 (-5)

821. Julien Cagnina 20 (+120)

978. Simon Beaupain 12 (-5)

980. Maxime Pauwels 12 (-6)