Medvedev komt er goed vanaf met boete van 10.750 euro nadat hij umpire zwaar beledigde: “Are you stupid? You are a small cat!”

Australian OpenTot drie keer toe uitgejouwd door het publiek. Een ijskoud handje van Tsitsipas (ATP 4), een van zijn gezworen vijanden, nadat hij de umpire verrot schold omdat hij vond dat de Griek te veel gecoacht werd door zijn vader vanuit de tribunes. Het kwam de Rus een dag later op een boete van 12.000 dollar (10.750 euro) te staan, ondanks zijn excuses na de match. Hij zei dat het gebabbel van Stefanos Tsitsipas hem geërgerd had. Ook Tsitsipas kreeg overigens een boete van 5.000 dollar (4.500 euro) voor “inbreuken op de gedragscode”.

Medvedev (ATP 2) versus een Nadal op recordjacht: zelden moet een finale van een grandslam een zo uitgesproken favoriet bij de tennisfans kennen. De schurk (25) tegen de tien jaar oudere held, zondag om 9u30 Belgische tijd.

Daniil Medvedev kent een bewogen Open en dat is nog een eufemisme. In de tweede ronde kreeg hij het al aan de stok met het thuispubliek in de Rod Laver Arena nadat hij de immer controversiële Australiër Nick Kyrgios had geklopt. De fanatieke Aussies joelden hem geregeld uit tijdens het serveren. Volgens vragensteller en ex-tennistopper Jim Courier ging dat om de Ronaldo-kreet ‘Siuuu’, maar die vlieger ging niet op voor Medvedev. In zijn kwartfinale tegen Felix Auger-Aliassime was het weer van dat. Nu was de beeldregisseur het slachtoffer. Die toonde een grootbeeld van de Canadees toen Medvedev opsloeg. “Hoe dom kan je zijn! Idioot”, foeterde de Rus.

Quote “Oh my god. Oh my god, hoe slecht ben jij, man. Hoe slecht kan je zijn als umpire in een halve finale? Wat is je antwoord daarop? Daniil Medvedev tegen de umpire

En vandaag ging hij helemaal over de rooie. Nadat hij de eerste set na een tiebreak had gewonnen, verloor hij zijn service bij 4-4 in set twee. Eerst deed hij opnieuw zijn beklag over joelende fans tijdens de service, nadien moest umpire Jaume Campistol eraan geloven. Dat Tsitsipas te veel voordeel haalde uit het advies dat hij van zijn vader vanuit de spelersbox kreeg. Dat ging er zo aan toe: “Ben jij gek? Ben jij gek? Zijn vader kan bij elk punt coachen. Ben jij echt dom? Bij elk punt zie je zijn vader praten. Antwoord mijn vraag. Kan je op mijn vraag antwoorden? Kan je antwoorden, alsjeblieft? Kan zijn vader bij elk punt praten?” En meteen daarna weer: “Oh my god. Oh my god, hoe slecht ben jij, man. Hoe slecht kan je zijn als umpire in een halve finale? Wat is je antwoord daarop? Kijk naar mij, ik heb het tegen jou!” (lees verder onder de foto’s)

Apostolos Tsitsipas (l), vader van Stefanos, tijdens de halve finale in Melbourne.

En toen Tsitisipas de tweede set uitserveerde (4-6) en Medvedev van de court stormde, noemde hij de umpire een “small cat” en wou hij dat Tsitispas bestraft werd. “Versta je Grieks? Versta je Grieks? Dit moet bestraft worden. Als je dat niet verstaat, ben je echt een, hoe zal ik het noemen, kleine kat. Maar wil je mijn vraag nu beantwoorden?” De umpire liet de tirade van Medvedev onbestraft, maar gaf Tsitsipas uiteindelijk wel een waarschuwing wegens coaching in het begin van de vierde set bij 1-1. De Griek zou niet één game meer pakken. 7-6 (7/5), 4-6, 6-4 en 6-1 na twee uur en 29 minuten tennis.

Waarna het publiek nogmaals liet weten wat het van Medvedev vindt. Toen Medvedev na een wel heel koele handshake met Tsitsipas terugstapte halfweg de court, was boegeroep zijn deel. Net zoals dat het geval was vlak voor het interview op de court met Jim Courier. De Amerikaan reikte hem nochtans een helpende hand uit door te vragen wat hij ging doen tijdens de vrouwenfinale met in de hoofdrol Ash Barty. Maar in plaats van te zeggen dat hij zou supporteren voor de Australische, zei Medvedev dat hij niet eens ging kijken omdat hij op zaterdagavond ging... eten.

De boomlange Medvedev (1m98) is nochtans een begenadigd tennisser. Die in veel aan Novak Djokovic doet denken. Een superverdediger die alles terugbrengt. Gezegend met een paar snelle benen, een ijzeren wil en onuitputtelijk uithoudingsvermogen. Medvedev begon de partij door 22 opeenvolgende punten te winnen op de eigen service en dat tegen een van de beste retourneerders van het circuit. In een 34 shots lange rally toonde hij al zijn acrobatie. Maar uiteindelijk bleef toch vooral de tirade tegen de umpire bij en zijn haat ten opzichte van Tsitsipas, een vete die stamt uit de Miami Open 2018 toen ze het na de match aan de stok kregen.

Medvedev speelde al vier keer tegen de tien jaar oudere Nadal, die in de onderlinge confrontaties met 3-1 leidt. De Rus won wel hun laatste ontmoeting, in 2020 op de Masters in Londen. De twee troffen elkaar al een keer in een grandslamfinale, in 2019 op de US Open. Toen won Nadal in vijf sets. Wint Medvedev zondag, wordt hij ten nadele van Djokovic de nieuwe nummer één.

Voor Stefanos Tsitsipas eindigt de Australian Open net als vorig jaar en in 2019 in de halve finales. De 23-jarige Griek heeft nog geen grandslamtitel op zijn palmares. Hij haalde in 2021 de finale op Roland Garros maar verloor er van Djokovic.

