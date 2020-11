Medvedev klopt Nadal en vervoegt Thiem in eindstrijd ATP Finals

Twintigvoudig grandslamwinnaar Nadal slaagde er nog nooit in de Masters te winnen. Twee keer werd hij runner-up. Dit jaar zal het er ook niet van komen. Voor Medvedev, die vorig jaar strandde in de groepsfase, wordt het zijn eerste finaleplaats.

Thiem kroonde zich eerder deze week in Londen tot winnaar van de groep 'London 2020', met twee zeges tegen een nederlaag. Djokovic werd runner-up in de groep 'Tokyo 1970', achter Medvedev (ATP 4), die zijn drie poulewedstrijden telkens in twee sets won. Thiem schopte het vorig jaar ook tot in de finale, maar botste daarin op Tsitsipas. Djokovic was in het verleden al vijfmaal (2008, 2012, 2013, 2014 en 2015) de beste op de ATP Finals.