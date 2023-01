Martina Navratilova lijdt aan keel- en borstkanker: “Ik vecht met alles wat ik in me heb”

Tennis Novak Djokovic gooit racket in publiek en krijgt berisping, wat later is hij verbouwe­reerd als Medvedev uit het niets opgeeft

Novak Djokovic viel op het ATP-toernooi van Astana van de ene verbazing in de andere. Na een rally gooide hij zijn racket, lachend en zonder slechte intenties, in het publiek. De umpire was daar echter minder mee gediend. Wat later stond Djokovic met z'n mond vol tanden toen zijn tegenstrever Daniil Medvedev uit het niets opgaf. “Hij is een geweldige gozer. Ik ben in shock.”

8 oktober