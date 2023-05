Madrid Open slaat de bal mis: ballenmeisjes moeten "ongepaste" outfits dragen tijdens belangrijke wedstrijden

KIJK. Carlos Alcaraz wint Indian Wells en is weer nummer 1 van de wereld

Tennisser Carlos Alcaraz heeft het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. De pas 19-jarige Spanjaard versloeg in de finale Daniil Medvedev in twee sets: 6-3 6-2. Met de overwinning neemt Alcaraz ook weer de eerste plaats op de wereldranglijst over van Novak Djokovic. Het was de eerste keer in lange tijd dat Medvedev verloor. Tot zondag wist de Rus negentien partijen op een rij te winnen.