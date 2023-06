Maakten toptennissers ‘per ongeluk’ hun relatie bekend via... Spotify?

Tennisfans zijn in de ban van een mogelijk nieuw koppel op het circuit. Op social media wordt druk gespeculeerd over een mogelijke romance tussen Stefanos Tsitsipas, nummer 5 van de wereld bij de mannen, en Paula Badosa, nummer 29 bij de dames.

De bal ging aan het rollen door een oplettende fan. De persoon in kwestie merkte even geleden op muziekstreamingsdienst Spotify op hoe Tsitsipas en Badosa allebei hun profielfoto veranderden. De 24-jarige Griek koos voor een selfie met de 25-jarige Spaanse en Badosa koos voor een soortgelijk kiekje.

Verklapten de twee zo per ongeluk op Spotify dat ze een relatie hebben? Het heeft er alleszins alle schijn van. Badosa, die zelf Roland Garros miste door een blessure, voedde zelf de speculaties door in Parijs op te duiken in de spelersbox van Tsitsipas. Tijdens het vierderondeduel van de Griek tegen Sebastian Ofner zat Badosa in een hoekje van de box. Met een pet op haar hoofd en een grote zonnebril, maar al snel werd ze herkend. Tsitsipas sneuvelde later in Frankrijk tegen een sublieme Carlos Alcaraz.

In mei meldde het Spaanse blad ¡Hola! al dat de relatie van Badosa met het Spaanse model Juan Betancourt op de klippen was gelopen. Badosa deed die berichten toen nog af als larie en ze bevestigde nog niet dat ze nu een koppel vormt met Tsitsipas, maar alles wijst wel in die richting.

Het duo trok na de uitschakeling van Tsitsipas in Parijs naar Dubai. De Griek deelde gisteren op social media een video waarin te zien is hoe Badosa z’n haren vlecht en hem op enkele stevige kussen trakteert (zie boven). Daarnaast postte hij ook een foto van een wel heel innige omhelzing met de tennisster, die Badosa ook op haar beurt deelde. Eén en één is twee, oordelen veel tennisfans.

Twee grandslamfinales

Tsitsipas is uitgegroeid tot één van de grootste namen in het huidige mannentennis. Een Grand Slam winnen lukte nog niet, maar hij speelde wel al de finales van Roland Garros (2021) en de Australian Open (2023). In 2019 won hij de Masters en in zijn nog relatief korte carrière pakte de Griek al ruim 25 miljoen euro aan prijzengeld. Zijn beste notering ooit op de ATP-ranking was een derde plek, in 2021.

Wat dat betreft doet Badosa beter. Zij stond in 2022 op een tweede plek op de wereldranglijst bij de vrouwen. Een grandslamfinale speelde ze nog niet, maar de Spaanse won wel al de hoog aangescheven WTA-toernooien van Sydney (2022), Belgrado en Indian Wells (allebei in 2021). Intussen is Badosa weggezakt naar de 29ste plek op de WTA-ranking.

