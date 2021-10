Lukt het in “tennisparadijs” Indian Wells wel? Clijsters was er vorig jaar al naar eigen zeggen klaar voor om te knallen

TennisIndian Wells, door veel spelers omschreven als het tennisparadijs. Is het hier dat Kim Clijsters (WTA 1476) voor het eerst een comebacksuccesje kan boeken? Tegenstandster Katerina Siniakova (WTA 53) denkt daar mogelijk anders over.

Zachte temperatuur, prachtig kader, Nobu-restaurant in het stadion. Eigenaar Larry Ellison, baas van softwarebedrijf Oracle, zag het indertijd groots met zijn Indian Wells Tennis Garden. De man haalt zijn gelijk door het merendeel van de (top)spelers die hun genoegen om elk jaar weer naar Palm Springs terug te keren, op anderhalf uur rijden van Los Angeles, gretig op sociale media delen.

De BNP Paribas Open blijft als ‘vijfde grandslamtornooi van het jaar’ een alsmaar belangrijkere plaats op de kalender opeisen. Toen het toptornooi begin maart voor de tweede keer in een jaar tijd slachtoffer werd van de coronapandemie en zichzelf dan maar naar de herfst verhuisde waren er erg weinig negatieve reacties te horen van het spelersheir.

Nochtans is het niet voor iedereen een sinecure om zo midden het Europese indoorseizoen en een nog steeds door het virus beheerste reiswereld naar Californië te verkassen. Kijk naar de afzeggingen van Barty – geen zin meer na vijf maanden van huis weg – Sabalenka (coronabesmetting), Serena Williams of zelfs Alison Van Uytvanck die de verre verplaatsing niet zag zitten.

Kim Clijsters zal alleszins wel opgetogen zijn met haar uitnodiging voor dit WTA 1000-tornooi. Zij voelt zich thuis in dit door 80 golfbanen omzoomde stukje rijkeluiswoestijn in de Coachella Valley. In 2003 en 2005 won ze de titel in Indian Wells, in 2011 speelde ze er voor het laatst. Vorig jaar stond Clijsters de bal uitstekend te raken op training en was ze naar eigen zeggen klaar om te knallen toen het tornooi werd geannuleerd.

Hoe ze nu, anderhalf jaar later, er voor staat, valt moeilijk uit te maken. Haar eerste wedstrijd tegen Su-Wei Hsieh in Chicago vorige week was geen onverdeeld succes maar tegen Katerina Siniakova zijn er zeker wel mogelijkheden. De 25-jarige Tsjechisch is een degelijke – nummer twee van de wereld in het dubbelspel! – maar geen superspeelster en durft zich wel eens verliezen in emotionele dipjes.

De vraag is natuurlijk wel of Clijsters na haar matig optreden negen dagen geleden opnieuw een stap – fysiek en tennistiek – vooruit heeft kunnen zetten en in vertrouwde omgeving kan profiteren van haar ervaring, kracht en reputatie om een eerste zege in haar comeback te lukken. Het antwoord volgt vannacht of morgen.

Elise Mertens (WTA 18) is veertiende reekshoofd op de BNP Paribas Open en wacht op een kwalificatiespeelster. Dat zou Kirsten Flipkens (WTA 132) kunnen zijn. Zij speelde afgelopen nacht haar laatste plaatsingswedstrijd tegen de Poolse Katarzyna Kawa (WTA 163) nadat ze maandagnacht met 5-7, 7-6, 6-1 won van de zestienjarige wildcard Theadora Rabman.

