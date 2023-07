LIVE WIMBLEDON. Swiatek redt twee matchballen tegen Bencic en speelt in kwartfinale tegen Svitolina

Flipkens kondigt einde carrière aan en speelt morgen mogelijk laatste match uit loopbaan: “Ik ga gewoon proberen nog van elk moment te genieten”

Morgen nog een derde ronde in het dubbelspel en mogelijk zit de carrière van Kirsten Flipkens (37) er dan definitief op. Dat ze ging stoppen op Wimbledon stond in de sterren geschreven: “Ik heb hier in 2003 de juniorentitel gewonnen, in 2013 de halve finale gehaald, dan is 2023 een mooi jaartal om mijn laatste tornooi te spelen. Want 2033 ga ik niet meer halen.”