LIVE WIMBLEDON. Rafael Nadal rekent na marathonpartij af met Taylor Fritz en staat bij de laatste vier

Tennis Kim Clijsters ziet demonstra­tie­du­el in het water vallen: “Ik probeer nog drie keer per week een balletje te slaan”

Ook de Libema Open in Rosmalen ontsnapt niet aan het treurige weer. Net nu Kim Clijsters (38) haar laatste ‘match’ in de Benelux er gepland had. Haar optreden – onder meer een enkelwedstrijd tegen Elise Mertens – viel letterlijk in het water. “Jammer, ik keek ernaar uit”, zei Clijsters in een onderonsje met het doorregende publiek.

5 juni