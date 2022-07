LIVE WIMBLEDON. Nadal in drie sets naar kwartfinale - Kyrgios heeft vijf sets nodig

WimbledonDavid Goffin plaatste zich op Wimbledon knap voor de kwartfinales. Hij speelt dinsdag tegen Cameron Norrie - het nummer 12 van de wereld. Elise Mertens is nog actief in het dubbelspel. Volg alle actua vanop het Londense gras in onderstaande liveblog.