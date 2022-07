LIVE WIMBLEDON. Mertens klopt ex-winnares Kerber, Goffin rekent af met Humbert

Tennis Roger Federer, straks 41, hoopvol over comeback: “In 2023 wil ik helemaal terugkeren, hoe en waar weet ik nog niet”

Roger Federer wordt in augustus 41 en speelde al een jaar geen officiële wedstrijd meer, maar toch denkt de tennislegende nog niet aan een afscheid. In een gesprek met het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger bevestigt hij in 2023 terug te willen keren op de ATP-Tour.

