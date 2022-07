LIVE WIMBLEDON. Joran Vliegen dubbelt voort, Elise Mertens en David Goffin aan zet

Tennis Serena Williams (40) twijfelt over tennistoe­komst: “Of ik volgend jaar nog speel? Dat weet ik nu echt nog niet”

Serena Williams weet niet of ze volgend jaar nog zal tennissen. Dat zei de 40-jarige Amerikaanse nadat ze dinsdag na een jaar afwezigheid door een blessure haar rentree had gemaakt. Williams won samen met de Tunesische Ons Jabeur in het dubbelspel in Eastbourne.

22 juni