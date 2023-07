LIVE WIMBLEDON. Joran Vliegen bereikt finale gemengd dubbelspel - Elise Mertens stoomt door naar halve finales dubbelspel

Hoe ‘bulldozer’ Nadal geen lange carrière werd toegedicht, maar alle dokters en experts twintig jaar lang verbaasde

Het doktersbulletin van Rafael Nadal is een omnibus. Het laatste hoofdstuk, geschreven tijdens de Australian Open, gaat over de blessure teveel. In 2003 werd reeds voorspeld dat de Spaanse krachtmens het nooit lang ging uitzingen. Twintig jaar later lijkt hij zijn laatste noot uitgestoten te hebben. Roger Federer wist al dat aan elk mooi liedje een einde komt.