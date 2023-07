LIVE WIMBLEDON. Het sprookje helemaal compleet: Vondrousova wint finale in twee sets tegen Jabeur

Op maat gemaakte Gucci-tas doet discussie weer oplaaien: laat Wimbledon strikte keurslijf na meer dan eeuw eindelijk (wat) los?

Komen er krakjes in het strikte keurslijf waaraan Wimbledon nu al meer dan een eeuw vasthoudt? Vorig jaar was het Nick Kyrgios die de code brak door met felrode schoenen en pet het centercourt op en af te wandelen. Maandag deed de Italiaan Jannik Sinner zijn duit in het zakje door met een Gucci-tas de baan op te komen.