LIVE WIMBLEDON. Greet Minnen veegt vloer aan met ‘s werelds nummer tien Muguruza: 6-4, 6-0 - Ook David Goffin vlot naar derde ronde

ROLAND GARROS Hoe een spontane sms (die pas 43 minuten voor inschrij­vings­dead­line beantwoord werd) Joran Vliegen bijna aan een grandslame­ze­ge hielp

Sprookje zonder happy end voor Joran Vliegen die met zijn Noorse partner Ulrikke Eikeri in de finale van het dubbel gemengd van Roland Garros met 6-7, 2-6 in het zand beet tegen Wesley Koolhof en Ena Shibahara. Geen eerste Belgische grandslamtitel in deze discipline dus.

3 juni