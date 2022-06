LIVE WIMBLEDON. Flipkens, Goffin en Wickmayer naar tweede ronde - Voor Zanevska zit toernooi er al op

Tennis Dan toch sleet op de carrosse­rie bij Federer, Djokovic en Nadal: voor het eerst sinds november 2003 staat geen van de ‘Grote Drie’ in top 2 van de wereld

Komt het einde dan toch in zicht? Voor het eerst sinds 10 november 2003 staat niemand van Novak Djokovic (ATP 3), Rafael Nadal (ATP 4) of Roger Federer (ATP 68) in de top twee van de wereld. Gezien hun stilaan pensioengerechtigde leeftijd en de daaraan gelinkte lichamelijke sores is het ergens niet meer dan normaal dat er storinkjes komen in een meer dan achttien jaar durende kaping van topposities en -titels door het drietal. Een stand van zaken.

