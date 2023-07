LIVE WIMBLEDON. Elise Mertens stoomt door naar vrouwen dubbelfinale - Jabeur verslaat Sabalenka en volgt Vondrousova naar finale

Vondrousova verslaat Svitolina en plaatst zich als eerste voor finale

Marketa Vondrousova (WTA 42) heeft zich als eerste geplaatst voor de damesfinale. De Tsjechische versloeg in de halve finales op het Londense gras de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76) in tweemaal 6-3. De partij duurde 1 uur en 16 minuten.

De 24-jarige Vondrousova raakte bij haar vorige deelnames op het Londense gras nooit verder dan de tweede ronde (2021). Op Roland Garros speelde ze in 2019 wel al eens de finale - tot dusver een zeldzaam hoogtepunt in haar grandslamcarrière. Ashleigh Barty ging toen met de eindzege aan de haal.

Svitolina wipte in de tweede ronde in Londen Elise Mertens (WTA 28) en stuurde in de kwartfinales de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek huiswaarts. De 28-jarige Oekraïense stond in het verleden op de derde plaats op de WTA-ranking en timmert sinds april na een jaar pauze - waarin ze een dochtertje kreeg met de Franse tennisser Gaël Monfils - aan een comeback. Ook in 2019 haalde ze op Wimbledon de halve finales, waarin ze op Simona Halep botste. Enkele maanden nadien bereikte ze de laatste vier op de US Open, toen hield Serena Williams haar uit de finale.