LIVE WIMBLEDON. Elise Mertens stoomt door naar vrouwen dubbelfinale - Djokovic eerste finalist

Na beroep is zijn geldboete van 133.000 euro geminderd tot 72.000 euro, maar zijn goede naam is Hugo Gaston (ATP 108) definitief kwijt. De 22-jarige Fransman liet op het recente Masters 1000-toernooi in Madrid bij een zo goed als verloren punt met opzet een bal uit de broekzak vallen, in de hoop dat het punt nog zou herspeeld worden.