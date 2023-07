LIVE WIMBLEDON. Elise Mertens sneuvelt in tweede ronde tegen Svitolina

Elise Mertens gaat voorbij Slovaakse kwalificatiespeelster naar tweede ronde

Mertens klopte Hruncakova ook al in de eerste ronde van Roland Garros, eind mei. De Belgische nummer één had een moeilijke voorbereiding voor Wimbledon door heupproblemen. Na haar nederlaag in de achtste finales op Roland Garros speelde ze slechts een enkelpartij op gras, waarin ze moest opgeven.

In de tweede ronde treft Mertens de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), de voormalige nummer drie van de wereld. Zij klopte in de eerste ronde de 43-jarige Amerikaanse Venus Williams (WTA 558), vijfvoudig winnares van Wimbledon, in twee sets (6-4 en 6-3). Beide vrouwen stonden dankzij een wildcard van de organisatie op de hoofdtabel.

"Het was een sprong in het onbekende vandaag, want ik had in de voorbereiding maar een match op gras kunnen spelen", zei Mertens na haar wedstrijd. "Ik had wel een week goed kunnen trainen, maar dat is niet hetzelfde. Ik ben blij met deze eerste zege, en dan nog in twee sets. En mijn rug heeft het gehouden."