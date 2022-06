LIVE WIMBLEDON. Elise Mertens nu ook door in het dubbel na winst tegen Greet Minnen, die ook in enkelspel verloor

Wimbledon Genie Bouchard zal op deze Wimbledon enkel viraal gaan dankzij outfit: “Hier zet ik mijn ‘deelname­jo­ker’ niet voor in”

In 2014 speelde ze er nog de finale, dit jaar zal er geen spoor zijn van Genie Bouchard (28) op de All England Club. Dat heeft alles te maken met de beslissing van de WTA om geen rankingpunten toe te kennen aan Wimbledon. “Het zou stom zijn om hier mijn ‘deelnamejoker’ voor in te zetten”, stelt ze. De ‘Genie Army’, zoals haar schare fans genoemd wordt, moet het dan maar stellen met weliswaar felgesmaakte Instagramfilmpjes en -beelden van de opvallende Canadese.

27 juni