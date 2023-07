LIVE WIMBLEDON. Elise Mertens en Storm Hunter zitten weer in finale na broodnodige break, eerste set ging verloren

Terwijl de regen op het dak van de court klatert, komt Mertens 30-0 voor. Maar dan gaan de drie volgende punten verloren. Matchbal tegen. Die wordt nog weggewerkt, maar vervolgens volgt een tweede matchbal voor het Tsjechisch/Taiwanese duo. Dat is wel het goede: geen winst in de dubbelfinale voor Elise Mertens.

Strycova staat erg goed te serveren. Op het opslaggame van de Tsjechische, hebben Mertens en Hunter weinig antwoord. Alle druk nu op de schouders van Elise Mertens, die de eigen opslag moet behouden of de finale is verloren.

Nu toch een opleving en dat was broodnodig. Mertens en Hunter spelen alles of niets en pakken uit met enkele goeie slagen vanop de baseline en aan het net. De break is snel een feit waardoor ze terugkomen tot 3-4. Hunter moet nu zien de eigen service te behouden.

Strycova en Hsieh lijken het meer dynamische duo, waar Mertens en Hunter minder variëteit in hun spel kunnen leggen. Het eerste game van de tweede set gaat nu wel naar het Tsjechisch/Taiwanese duo, in tegenstelling tot set één toen Mertens en haar Australische dubbelpartner wel meteen voor een break konden zorgen.

Oef, Mertens en Hunter blijven in de eerste set en trekken de stand gelijk naar 5-5. Op de opslag van Mertens kreeg het duo maar liefst drie setpunten tegen, maar die werden telkens weggewerkt. Op een gegeven moment pakte onze langenote zelfs uit met een ace op de tweede opslag. 5-5. Resulteert die mentale boost ook in setwinst?

Een schreeuw gaat door de All England Club. Elise Mertens laat zich horen nadat ze met Hunter opnieuw door de opslag van Strycova en Hsieh gaan. Afwachten of dat volstaat voor setwinst.

Elise Mertens begint nu aan haar dubbelfinale. Samen met de Australische Storm Hunter speelt ze om de titel tegen de Taiwanese Su-Wu Hsieh en de Tsjechische Barbora Strycova. Mertens won de dubbeltitel op Wimbledon al een keer in 2021, toen met Hsieh als partner. Vandaag nummer twee? Samen met de Wit-Russische Aryna Sabalenka veroverde Mertens twee grandslamtitels: de US Open 2019 en de Australian Open 2021.

Na een epische finale heeft Carlos Alcaraz (20) zijn eerste maar ongetwijfeld niet laatste Wimbledon-kroon gewonnen. Tegen Novak Djokovic (36) won hij na een nagelbijter van het allerhoogste niveau in vijf sets: 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 en 6-4. Geen 24ste ‘recordgrandslam’ voor de op gras onklopbaar geachte Serviër, die Margaret Court (23 stuks) achter zich kon laten. De wissel aan de macht in het tennis is nu definitief een feit.

Vondrousova wint Wimbledon

De Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 42) heeft Wimbledon gewonnen, goed voor de eerste grandslamtitel uit haar carrière. In de finale op het gras in Londen versloeg ze de Tunesische Ons Jabeur (WTA 6) in twee sets. Na 1 uur en 22 minuten prijkte de 6-4, 6-4-eindstand op het scorebord van Centre Court.

De 24-jarige Vondrousova speelde haar tweede grandslamfinale. In 2019 botste ze in de eindstrijd op Roland Garros op de (inmiddels gestopte) Ashleigh Barty. Twee jaar later was ze ook verliezend finaliste op de Olympische Spelen in Tokio, waar Belinda Bencic te sterk was.

Op Wimbledon was Vondrousova bij haar vier vorige deelnames nooit voorbij de tweede ronde geraakt. De Tsjechische is de eerste ongeplaatste speelster sinds het begin van het Open Era (in 1968) die het tot de finale op Wimbledon schopte.

Op de erelijst van Vondrousova staan nu twee titels. In april 2017 opende ze haar palmares met toernooiwinst in het Zwitserse Biel.

"Een jaar geleden liep ik nog rond met mijn arm in het gips", aldus Vondrousova. "Het is geweldig dat ik hier vandaag kan staan en deze trofee kan vasthouden. Tennis is een gekke sport. Een comeback maken is nooit gemakkelijk, want je weet nooit hoe het zal lopen."

"Ik ga nu wel een biertje drinken. De afgelopen twee weken waren bijzonder zwaar. De laatste dagen moest ik mezelf echt bij elkaar rapen, want ik was zo nerveus voor deze wedstrijd", vervolgde Vondrousova, die nog een bezoekje bij de tattooshop op de planning heeft staan. "Ik had een weddenschap met mijn coach. Als ik de finale van een Grand Slam won, zou hij een tattoo zetten", lachte de Tsjechische winnares.

Vondrousova. © ANP / EPA