LIVE WIMBLEDON. Droomfinale is een feit: zondag kijken Djokovic en Alcaraz elkaar in de ogen

INTERVIEW. Kim Clijsters over gezin en ‘basketbal­doch­ter’ Jada: “Soms hoor ik haar trashtal­ken aan de zijlijn”

Donderdag wordt Kim Clijsters 40 en is het exact 20 jaar geleden dat ze op Roland Garros in de finale tegenover Justine Henin stond. “Ongelooflijk hoe rap dat voorbij is gegaan”, lachte ze tijdens de presentatie van het Legends-toernooi in Parijs. Sport bepaalt nog altijd haar leven. Het basket van dochter Jada (15) neemt alsmaar meer plaats in. “Of ik haar advies kan geven? Ze lacht me net uit.”