LIVE WIMBLEDON. Djokovic, Rune en Alcaraz naar kwartfinales - Vliegen en Gillé liggen eruit

Met hulp van Goffin richting record? Hoe onze landgenoot Djokovic een dienst kan bewijzen op Wimbledon

Novak Djokovic (ATP 2) is de gedoodverfde favoriet om op Wimbledon zijn 24ste grandslamtitel te winnen en een stap vooruit te zetten richting een legendarische Grand Slam. Intrinsiek is Nick Kyrgios (ATP 33) één van de weinigen die de Serviër iets in de weg kan leggen. Al is de Australiër amper hersteld van een knieoperatie en speelt hij in de eerste ronde tegen David Goffin (ATP 123).