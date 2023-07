LIVE WIMBLEDON. Djokovic mag naar kwartfinales, Jabeur wipt tweevoudig kampioene Kvitova

“Eindelijk gaan we betaald krijgen wat we verdienen”: bezwijkt ook tennis­sport voor Saoedische vetpotten?

Na golf, voetbal en Formule 1 staat ook tennis op het punt overstag te gaan voor de Saoedische (olie)vetpotten. De ATP heeft positieve gesprekken achter de rug met het Public Investment Fund en de kans is bijzonder groot dat de Next Gen ATP Finals eind dit jaar in Jeddah zullen plaatsvinden. “Waar moet ik tekenen?”