LIVE WIMBLEDON. Alcaraz, Medvedev en Tsitsipas vlot naar achtste finales - Gillé en Vliegen in twee korte sets naar tweede ronde dubbelspel

Verkram­pend geschiede­nis schrijven: Oekraïense Tsurenko verslaat tegenstand­ster na ellenlange supertie­break

Met 20-18 in de supertiebreak van de derde set (4-6, 6-3, 7-6) kroop Lesia Tsurenko (WTA 60) vandaag voorbij Ana Bogdan (WTA 57) naar de achtste finales van Wimbledon. De 38 punten van dat bijna 40 minuten durend slotakkoord maakt dit de langste tiebreak (in het enkelspel bij de dames) in de grandslamgeschiedenis.