LIVE US OPEN. “Match om niet te vergeten”: Elise Mertens worstelt zich na marathon naar tweede ronde

Mertens worstelt zich naar tweede ronde

Na een marathon van drie uur en zestien minuten en na het redden van drie matchpunten heeft Elise Mertens (WTA 32) zich in de eerste ronde van de U.S.Open met 3-6, 6-3, 7-6 voorbij kwalificatiespeelster Mirjam Bjorklund (WTA 155) geworsteld. In ronde twee treft ze thuisspeelster Danielle Collins (WTA 34).

Mamma Mia spelen ze op Broadway maar gisteren ook op baan 6 van het Billy Jean King National Tennis Center. Wat gebeurde daar allemaal tussen 32ste reekshoofd Elise Mertens en qualifier Mirjam Bjorklund, de verloofde van de Canadese topper Denis Shapovalov? Een scenario van een zondagsthriller, het niveau was niet altijd even briljant. Maar het momentum swingde alle kanten uit, sommige games duurden een eeuwigheid en de spanning maakte veel goed. Bjorklund kreeg drie matchpunten bij 5-4 in de derde set, Mertens redde ze bijzonder koelbloedig en mocht daarna serveren voor de wedstrijd, nog was het niet gedaan. In de tiebreak en na meer dan drie uur zwoegen had de ranke Zweedse haar beste pijlen verschoten en kon Mertens eindelijk op de knieën zakken. Deze zege had veel gevraagd en betekende ook veel.

© BELGA

“Het was een match om niet te vergeten”, reageerde Mertens achteraf. “Dat meisje speelde niet slecht, ze kwam uit de kwalificaties en kende de omstandigheden hier. Het was moeilijk. Op sommige momenten speelde ze heel agressief, dan weer niet. Het ging op en af. Maar ik heb natuurlijk wel drie matchpunten moeten redden. Ik heb laten zien dat ik nog altijd de vechtlust van vroeger heb. Op papier was deze eerste ronde misschien makkelijk maar in realiteit was het veel moeilijker.”

De 27-jarige Hamontse heeft wel een patent op terugkeren uit verloren posities. Het lijkt wel routine te worden. “Ik heb hier nog al eens in een eerste ronde zes wedstrijdpunten gered tegen Rebecca Peterson (2021) en daar moest ik eerlijk gezegd wel even aan denken toen het 0-40 werd (bij 4-5 in de derde set)”, glimlachte Mertens. “Ik heb punt per punt gespeeld en ben kalm gebleven.” De overwinning neemt niet weg dat er nog (veel) ruimte is voor verbetering. “Zeker”, beaamde ze. “Ik kom uit een paar moeilijke weken, met nogal wat nederlagen (één zege op drie toernooien sinds Wimbledon, red). Wel bijna allemaal tegen topspeelsters. Die matchen kan je niet altijd winnen. Maar er is absoluut nog marge om te verbeteren.”

Tegen Danielle Collins zal dat ook nodig zijn. Of Mertens zou nog zo’n miraculeuze ontsnapping gepland moeten hebben. (FDW)