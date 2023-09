LIVE US OPEN. Greet Minnen rekent af met Amerikaanse Sachia Vickery en stoot door naar derde ronde

In de eerste ronde stuntte Minnen tegen veterane Venus Williams (WTA 410). De 43-jarige Amerikaanse won het Amerikaanse grandslamtoernooi in 2000 en 2001.

Minnen evenaart met haar plaats in de derde ronde haar beste resultaat op Flushing Meadows. Twee jaar geleden haalde ze ook al eens de laatste 32 in New York.

Greet Minnen (WTA 97) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het enkelspel. In een partij die 2 uur en 13 minuten duurde, rekende de 26-jarige Kempense in de tweede ronde in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4) af met de Amerikaanse Sachia Vickery (WTA 204). Beide speelsters kwamen uit de kwalificaties.

Yanina Wickmayer (WTA 85) geraakte niet voorbij de tweede ronde. Voormalig finaliste Madison Keys (WTA 17) was een maatje te sterk, 6-1, 6-2 in 54 minuten. De Antwerpse was niet opgewassen tegen het krachtige tennis van de Amerikaanse. Wickmayer heeft nu nog wel het dubbel in New York. Daarin treedt ze aan met Greet Minnen (WTA 97).

Mertens schopte het in het verleden al twee keer tot in de kwartfinales op het New Yorkse hardcourt, in 2019 en 2020. Ze is aan haar achtste US Open bezig. Vorig jaar raakte ze niet voorbij de openingsronde.

In de derde ronde treft ze Coco Gauff (WTA 6). De negentienjarige Amerikaanse klopte in een duel tussen twee toptalenten de zestienjarige Russische Mirra Andreeva (WTA 63) in twee sets (6-3 en 6-2).

Het is voor Mertens haar tweede marathonwedstrijd in New York. In de eerste ronde had ze drie uur en dertien minuten nodig om de Zweedse kwalificatiespeelster Mirjam Björklund (WTA 155) in drie sets (3-7, 6-3 en 7-6 (10/3)) huiswaarts te sturen. Ze redde toen ook al drie matchpunten.

De wedstrijd duurde twee uur en 47 minuten. Mertens werkte in de tiebreak van de tweede set twee matchballen weg. In de derde set bood een moegestreden Collins geen weerwerk meer.

Elise Mertens (WTA 32) heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar. De 27-jarige Limburgse haalde het na een spannende partij in drie sets (3-6, 7-6 (9/7) en 6-1) van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 34).

De Schot behaalde zijn eerste overwinning op een grandslamtoernooi tijdens Wimbledon 2005 en pakte zeven jaar later zijn eerste grandslamtitel op de US Open. Daarna volgden nog twee eindzeges op Wimbledon (2013 en 2016). Murray verloor ook acht keer een grandslamfinale (5x Australian Open, 1x Roland Garros, 1x Wimbledon en 1x US Open).

Andy Murray (ATP 37) heeft zich gekwalificeerd voor de tweede ronde. Hij versloeg de Fransman Corentin Moutet (ATP 72) met 6-2, 7-5 en 6-3. Voor de 36-jarige Murray was het zijn 200e zege op een granslamtoernooi. Hij is pas de achtste speler die daarin slaagt in het Open Era (de intrede van het proftennis in 1968). Roger Federer voert de club aan met 369 overwinningen, gevolgd door Novak Djokovic (355) en Rafael Nadal (314). Ook Jimmy Connors (233), Andre Agassi (224), Murray's coach Ivan Lendl (222) en Pete Sampras (203) rondden de symbolische kaap.

Greet Minnen klopt Venus Williams: "Mezelf verbaasd"

Die wordt met highlighter onderstreept op haar palmares! Greet Minnen (WTA 97) klopte zevenvoudige grandslamwinnares Venus Williams (WTA 410) in eigen huis met 6-1, 6-1. In ronde twee zijn er tegen qualifier Sachia Vickery (WTA 204) nog meer mogelijkheden.

Drie weken na de geboorte van de ondertussen 26-jarige Greet Minnen stond Venus Williams (43) al in de finale van de US Open. De laatste jaren speelt en wint ze alsmaar minder maar toch weet de ex-nummer één van de wereld niet van ophouden. Recentelijk klopte ze zelfs nog Kudermetova (WTA 16) maar het tornooi daarna moest ze verstek geven met alweer een blessure.

Het werd dus afwachten hoe het Amerikaanse icoon zich ging presenteren in haar 24ste US Open. In de eerste set deed ze dat nog respectabel en verzamelde ze nog flink wat breakpunten. Maar Minnen deed het nog beter en weerde die telkens af met gedurfd, aanvallend tennis en enkele dropshots. Toen was immers al duidelijk dat Williams niet over haar beste benen beschikte. “Ik was nochtans geweldig zenuwachtig op voorhand”, lachte Minnen. “Maar ik het gameplan perfect uitgevoerd en ben bijna foutloos gebleven.”

Set twee ging het nog vlotter voor de Turnhoutse die zelfs een beetje kon genieten van het lawaaierige Arthur Ashe Stadium. “Van in het begin had ik al het gevoel dat ik goed in de match zat”, wist Minnen. “Het was alleszins ongelooflijk om het publiek tekeer horen te gaan. Ik heb mezelf uiteindelijk toch wat verbaasd. Het was immers een lange dag en dan komen die zenuwen toch wat opzetten. Maar ik ben blij dat ik het zo heb kunnen managen.”

Vader Minnen, die alsnog de oversteek had gemaakt om dit evenement met zijn dochter in de hoofdrol bij te wonen, mocht alvast zijn reisbureau verwittigen om zijn verblijf nog wat te verlengen. Want ook in ronde twee heeft Minnen, tegen kwalificatiespeelster Sachia Vickery, (grote) winstkansen. “Zij is ook een Amerikaanse, dus ik verwacht dat er ook wel wat volk in de tribunes gaat zitten”, aldus Minnen. “Zij is solide en gaat veel ballen halen. Maar ik onderschat niemand. Ik heb niet het gevoel dat er makkelijke tweede rondes zijn.”

Alleszins is de progressie van Minnen dit jaar opvallend. Aan de hand van haar coach Philippe Dehaes ging ze van de 223ste plaats begin 2023 naar nu al (virtueel) een plek in de top 80. Denkt ze af en toe nog terug aan die koude zaal in Sunderland waar ze in februari een ITF-tornooi won en daarvoor een cheque van 5.000 euro kreeg? “Dat was een memorabel tornooi”, grinnikte Minnen die voor haar tweede ronde op de US Open 113.000 euro ontvangt. “De finale speelde ik voor vijf man. Maar het was wel de start van dit alles. Hoe het toch kan veranderen op een paar maanden tijd..." (FDW)

© AFP

© REUTERS

© AP

© AP