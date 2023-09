LIVE US OPEN. Greet Minnen rekent af met Amerikaanse Sachia Vickery en stoot door naar derde ronde: “Dit doet me heel veel”

Greet Minnen stoot door naar derde ronde

Greet Minnen (WTA 97) blijft aan de weg naar boven timmeren. In een enerverende match versloeg ze mede-qualifier Sachia Vickery (WTA 204) met 6-3, 4-6, 6-4 om net als in 2021 naar de derde ronde van de US Open te gaan. Daarin krijgt ze met Daria Kasatkina (WTA 13) te maken.

Dit had heel anders kunnen aflopen. Greet Minnen mocht dan wel over grote delen de betere speelster geweest zijn op baan zeventien maar de even hardnekkige als geblokte Sachia Vickery toonde dat ze niet voor niets Donna Vekic (WTA 22) had geklopt in de eerste ronde. De kleine Amerikaanse serveerde verrassend goed en sloeg een impressionant hoog aantal ballen op de lijn. De derde set kon zo elke kant op – Minnen kon bij 3-4 twee breakpunten wegwerken! – en de 26-jarige Kempense moest alles uit de kast halen om deze op papier makkelijke opdracht te overleven. “Ik had niet verwacht dat ze zo goed zou serveren”, zuchtte onze landgenote. “Bovendien moest ik elk punt echt maken. Dat zorgde wel voor wat foutjes en dat was soms frustrerend.”

Het rumoerige publiek – het was zeer laat op de avond en de mensen hadden nog zin in een portie drama – hielp niet om een serene context te creëren. “Er kwam in de derde set nog veel volk bij op de tribunes. Waaronder een paar dronken exemplaren. Dat was niet makkelijk om te managen. Een beetje respectloos naar mij toe. Ze begonnen te roepen tijdens het punt. Ik weet dat dat er hier bij hoort maar dat is toch niet makkelijk om mee om te gaan op die momenten.” Minnen deed het zonder meer knap, een bewijs dat ze ook daarin stappen heeft gezet. “Ik heb mijn mentale sterkte getoond”, bevestigde ze. “Vroeger zou ik deze match niet gewonnen hebben en was ik waarschijnlijk negatief geworden. Nu ben ik blijven vechten. Ik ben dan ook heel fier dat ik deze wedstrijd eruit heb gesleurd.”

© Photo News

Net als in 2021 geraakte Minnen dus uit de kwalificaties en in de derde ronde van Fllushing Meadows. Toen was dat het eindstation want voormalig winnares Bianca Andreescu veel te sterk. Nu heeft ze wel mogelijkheden tegen Daria Kasatkina. “Ik heb er vorig jaar al tegen gespeeld en toen nipt in drie sets verloren”, wist Minnen. “Ze is ook iemand tegen wie ik erg agressief zal moeten tennissen want ze gaat niks cadeau geven. Hetzelfde spelbeeld als vandaag eigenlijk maar nog een niveau hoger natuurlijk. Maar ik denk dat Philip haar wel goed kent, dus hij zal me wel wat tips kunnen geven. (coach Philip Dehaes was lange tijd de trainer van Kasatkina, red.)”

Nu al heeft Minnen haar beste ranking ooit (WTA 69) virtueel geëvenaard. En de rest van het jaar heeft ze nog amper punten te verdedigen. De toekomst ziet er goed uit. Te beginnen met een genietbare zestiende finale op de US Open zaterdag. “Dit doet me heel veel”, glunderde ze. “Het is geweldig, de weg die ik heb afgelegd van in het begin van het jaar. De allerkleinste tornooien spelen, nummer 250 van de wereld zijn en nu in de derde ronde staan van een grandslamtornooi en mijn beste ranking bereiken. Dit is een schitterende bonus.”