LIVE. Rechtszaak over al dan niet uitzetten Djokovic uitgesteld naar maandag - Serviër verblijft in quarantainehotel tussen asielzoekers

Tennis Vlaanderen telt bijna record van 200.000 leden: "Die kaap willen we volgend jaar overschrij­den"

De tennis- en padelfamilie in Vlaanderen groeit zienderogen. Het jaar 2021 wordt straks afgeklopt op 198.367 unieke leden. Het stemt Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen, uiterst tevreden dat de stijging zowel bij tennis als padel duidelijk waarneembaar is. “Deze positieve trend moeten we verderzetten”, aldus Kooken. “Volgend jaar willen we de kaap van 200.000 leden overschrijden.”

