LIVE. Rechtszaak Djokovic met vertraging van start

Tennis Sportief huwelijk: ex-winnares US Open trouwt met Amerikaan­se gewezen spits van AZ Alkmaar

Sloane Stephens (28), voormalig winnares van de US Open, is in het huwelijksbootje gestapt met Jozy Altidore (32), die twee jaar bij AZ Alkmaar in de aanval speelde. Het sportieve echtpaar deelde een foto op social media waarop ze in trouwkleding hand in hand lopen tijdens de huwelijksceremonie, met de datum 1 januari 2022 als bijschrift. Het Amerikaanse duo was sinds april 2019 verloofd.

5 januari