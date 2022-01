LIVE. Rechter tijdens hoorzitting Novak Djokovic: “Wat had deze man nog meer kunnen doen?”

Tennis Mertens en Goffin starten seizoen als reekshoofd in Melbourne

Seizoen 2022 is van start gegaan down under met ook vijf Belgen die deze week in actie komen op het hoogste niveau. Elise Mertens (WTA 21) en David Goffin (ATP 39) zijn respectievelijk tweede en vierde reekshoofd in Melbourne.

2 januari