LIVE PER SET. Mertens verliest eerste set tegen Osaka na rampzalige start

Stevige uppercut voor Elise Mertens in de eerste set, die met 3-6 naar Naomi Osaka gaat. Onze landgenote was vooral in het begin van de set niet opgewassen tegen een dominante Osaka. Mertens leverde meteen haar eerste opslagspelletje zwaar in en liep nadien de hele tijd achter de feiten aan. Osaka stoomde door naar een 1-5-voorsprong en liet de teugels dan even vieren. Mertens breakte nog eens terug en knokte zich even terug in de match. Osaka liet vier setpunten liggen op het opslagspelletje van Mertens en twijfelde nog even bij haar eigen service. Mertens liet een breakpunt liggen en dat kwam haar duur te staan. Osaka maakte het uiteindelijk koelbloedig af bij haar zevende setpunt: 3-6.