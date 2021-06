LIVE PER SET. Mertens moet eerste set aan Diyas laten

Tennis Greet Minnen mag zich opmaken voor hoofdtabel van Roland Garros - Gillé en Vliegen geven forfait in Parma

27 mei Greet Minnen (WTA 125) plaatste zich vandaag voor de hoofdtabel van Roland Garros. Minnen versloeg op het gravel in Parijs in de derde en laatste kwalificatieronde de Australische Ellen Perez (WTA 239) in twee sets: 7-5 en 6-4. “Ik speelde op de belangrijke momenten sterk”, reageerde Minnen. “Daardoor trok ik aan het langste eind.”