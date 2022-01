LIVE. Novak Djokovic staat al op court: “Ondanks alles wat er is gebeurd, wil ik toch deelnemen aan de Australian Open”

Minder vloeiend dan een tennismatch van Novak Djokovic, dat rechtbankdrama in Melbourne met ’s werelds beste tennisser in de hoofdrol. Door de grote toestroom crashte de site van het hof van beroep quasi onmiddellijk en ook gedurende de pleidooien van Nick Wood, de advocaat voor Djokovic en Christopher Tran, voor het ministerie van binnenlandse zaken, waren er nog regelmatig technische storingen. Rechter Anthony Kelly oordeelde al snel dat negenvoudige Australian Open-winnaar uit zijn quarantainehotel moest gehaald worden opdat hij de zitting online zou kunnen volgen. Djokovic werd daar sinds donderdagmorgen tussen de asielzoekers en vluchtelingen ‘vastgehouden’ nadat zijn visum bij aankomst op de luchthaven van Melbourne was geannuleerd. De niet-gevaccineerde Serviër had op basis van een coronabesmetting op 16 december een ‘medische uitzondering’ verkregen van Tennis Australia maar dat bleek onvoldoende om het land binnen te mogen.

Rechter Kelly had oor naar de argumenten van de verdediging die de visumintrekking onlogisch en wettelijk onredelijk vonden. Djokovic had wel degelijk alle mogelijke en noodzakelijke papieren bij – “hij kreeg een medische vrijstelling van een professor en gekwalificeerde geneesheer” – maar werd tijdens die acht uur op Tullamarine Airport niet volgens de regels behandeld. De telefoon van de wereldster werd geruime tijd afgepakt en hij kreeg niet (genoeg) de mogelijkheid om te overleggen met de Australische tennisfederatie of zijn advocaten in Servië. Djokovic gaf tijdens het interview meermaals aan dat hij voor de nodige documenten zou zorgen, als hij daar de kans toe zou krijgen. De rechter oordeelde dan ook dat procedure ‘onredelijk’ was, dat de annulering van zijn visum nietig werd verklaard en hij onmiddellijk zou moeten worden vrijgelaten.

Dat was echter niet het einde van de affaire. De regering vond nog steeds dat Djokovic om de verkeerde redenen een ‘uitzondering’ had verkregen – Djokovic die op 17 december, één dag na zijn positieve test, gewillig en zonder mondmasker op de foto ging tijdens enkele publieke optredens zou eigenlijk moeten kunnen aantonen dat hij omwille van een medische reden niet gevaccineerd kon worden – en had bij monde van immigratieminister Hawke de persoonlijke macht om het visum een tweede keer in te trekken en Australian Open-titelverdediger terug naar huis te sturen. In theorie zou Djokovic dan ook drie jaar de toegang tot Australië ontzegd kunnen worden maar ook dat zou afhangen van het oordeel van het ministerie. Djokovic wacht in spanning het verdict van Hawke af in de kantoren van zijn advocaten, ook al had het gebouw dan een ‘no vax, no entry’-beleid... Toen hij dat gebouw even rond 11u Belgische tijd verliet, ging het hek van de dam bij de samengetroepte fans van Djokovic. ‘Free Nole’, schreeuwden zij. De politie gebruikte traangas en via een cordon kon Djokovic na het nodige tumult toch de site verlaten.