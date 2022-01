LIVE. Novak Djokovic opgenomen in loting eerste ronde Australian Open, maar nog steeds geen beslissing over zijn verdere verblijf

Australian OpenNovak Djokovic (34) is als eerste reekshoofd opgenomen in de hoofdtabel van de Australian Open. De Servische titelverdediger neemt het in de eerste ronde op tegen Miomir Kecmanovic, al is het nog steeds wachten op een definitieve beslissing van Australisch minister van Immigratie Alex Hawke. Die moet oordelen of Djokovic na de visumheisa al dan niet in Australië mag blijven.