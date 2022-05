LIVE. Goffin aan derde set toe tegen Nadal, stunt onze landgenoot in Madrid?

Beide spelers begonnen in Madrid met een break - wellicht nog de naweeën van de emoties van Real Madrid-Manchester City. Zowel Nadal als Goffin zat in de tribune van het Santiago Bernabeu gisteren. Het nuttige aan het aangename koppelen zoals dat dan heet.

Goffin was de voorbije dagen overigens goed bezig in Madrid. De Luikenaar is op de wereldranglijst weggezakt naar de 60ste plaats en moest zich via de kwalificaties op de hoofdtabel knokken. In de eerste ronde stuurde Goffin vervolgens Karatsev wandelen, in de tweede ronde ging Van Zandschulp voor de bijl.