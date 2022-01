LIVE. Djokovic verontschuldigt zich voor administratieve fout en verschaft extra informatie voor langer verblijf, mogelijk snel een beslissing

Australian OpenNovak Djokovic blijft voorlopig in Australië. De Serviër heeft eergisteren gelijk gekregen van een rechter, die de beslissing om zijn visum te weigeren ongedaan maakte. Advantage Djokovic dus, maar daarmee is de kous allesbehalve af. Australisch minister van Migratie Alex Hawke heeft namelijk de bevoegdheid om die beslissing alsnog terug te draaien. Of hij dat ook zal doen, is nog niet duidelijk. Een ‘leugen’ op het inreisformulier van Djokovic zou in dat opzicht wel eens van cruciaal belang kunnen zijn.

De saga van Novak Djokovic in Australië blijft maar duren. De Servische toptennisser - die niet gevaccineerd is, maar zou beschikken over een medische uitzondering die nodig is om het land in te komen - arriveerde midden vorige week Down Under, maar belandde sindsdien in een echte rollercoaster. Bij aankomst staken ‘visumproblemen’ de kop op, waarop hij de toegang tot Australisch grondgebied werd ontzegd. Djokovic werd urenlang ondervraagd door de grenspolitie en zou het land uitgezet worden. De nummer één van de wereld ging in beroep tegen die beslissing en verbleef in afwachting van een verdict in een quarantainehotel.

Eergisteren kreeg Djokovic gelijk van een rechter en mocht hij dus in Australië blijven. Van het quarantainehotel ging het naar de Rod Laver Arena, waar ‘Nole' een paar balletjes sloeg. Maar daarmee is dit verhaal nog niet ten einde. Alex Hawke, Australisch minister van Migratie, kan de beslissing van de rechter nog steeds terugdraaien en het visum van Djokovic alsnog afnemen. Of Hawke dat ook zal doen, moet in de komende uren of dagen duidelijk worden.

Volledig scherm Djokovic staat al op de court. © Instagram Djokovic

De Australische overheid is intussen een onderzoek gestart naar het inreisformulier van de Serviër. Daarop gaf hij aan de laatste 14 dagen voor zijn aankomst in Australië niet meer gereisd te hebben. Maar in die periode zou Djokovic wel degelijk van Belgrado naar Spanje gevlogen zijn. “Een menselijke fout”, zo zegt hij vandaag op Instagram. In elk geval kan het hem zuur opbreken, want op het formulier staat dat “valse of misleidende informatie als een grote inbreuk wordt beschouwd”. Djokovic zou zelfs een celstraf tot 12 maanden riskeren.

Intussen bereidt Djokovic zich onverstoorbaar verder voor op de Australian Open, alsof hij er zeker van is dat hij effectief zal kunnen spelen. De Serviër trainde ook gisteren in de Rod Laver Arena. Weliswaar in het grootste geheim, want de deuren van het stadion werden gesloten en de camerabeelden die naar het tv-signaal gestuurd worden, werden stopgezet. Alleen de organisatie zelf stuurde een korte video de wereld in.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.