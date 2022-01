LIVE. Djokovic krijgt visum voorlopig terug en kan in principe de Australian Open spelen

Tijdens het eerste deel van de zitting had rechter Anthony Kelly zijn bezorgdheid geuit over de behandeling van de Servische tennisser op het vliegveld. Djokovic werd daar bij aankomst in het land aangehouden. De rechter zei dat het erop leek dat Djokovic voor vertrek de vereiste ‘medische vrijstelling’ had gekregen om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen, om zo deel te kunnen nemen aan de Australian Open. Ook zou hij volgens de rechter daar bewijs voor hebben overlegd toen hij landde. “Het punt waar ik enigszins geïrriteerd over ben is: wat had deze man nog meer kunnen doen?”, zei Kelly.