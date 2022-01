LIVE. “Djokovic is vrij om het land te verlaten als hij dat wil” - Franse minister: “Volgens onze protocollen mag hij meedoen aan Roland Garros”

Naomi Osaka maakt comeback en blikt vooruit op 2022: “Meer plezier en minder focus op resultaten”

De Japanse tennisster Naomi Osaka is terug van weggeweest: ze heeft haar eerste openingswedstrijd in Melbourne gewonnen. De 24-jarige stapte vorig jaar tijdelijk uit de tenniswereld wegens mentale problemen. Dit jaar zegt ze vooral plezier te willen hebben op het veld in plaats van zich bezig te houden met resultaten.

