LIVE. Djokovic is geland in Belgrado - Ook op Roland Garros dreigt er een probleem voor de Serviër

Tennis IN BEELD. Chaos in Melbourne compleet: politie zet traangas in om aanhangers Djokovic terug te dringen

Het ziet er nog steeds naar uit dat Novak Djokovic ‘gewoon’ zal kunnen deelnemen aan de Australian Open, maar dat wil niet zeggen dat de rust in Melbourne helemaal terug is gekeerd. Vooral de hectische scènes van deze voormiddag, toen een zwarte Mercedes van Djokovic’ legale team het Melbourne Central Business District verliet, beroeren. Algemeen werd aangenomen dat Djokovic in die auto zat, maar zeker is dat niet eens. Daar gingen de aanwezige Servische fans alvast wel van uit. Zij omsingelden de wagen bijna een halfuur lang om hun steun aan Djokovic te betuigen (“Free Nole!”) en kregen het daarbij snel aan de stok met de politie. Die zette traangas in, wat tot erg rumoerige situaties leidde.

10 januari