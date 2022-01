LIVE. Djokovic gaat in beroep tegen uitzetting: zaterdag wordt hij gearresteerd, zondag vindt de zitting plaats

Australian OpenNovak Djokovic (34) grijpt z'n laatste strohalm om alsnog te kunnen deelnemen aan de Australian Open. De Servische toptennisser gaat in beroep tegen de beslissing van Australisch minister van Immigratie Alex Hawke om het visum van Djokovic in te trekken. Zondag vindt de zitting plaats en weten we of Djokovic een dag later al dan niet in actie zal komen. In afwachting van een definitieve uitspraak wordt hij zaterdag in hechtenis geplaatst.

De saga van Novak Djokovic in Australië nadert zijn einde. De Servische toptennisser - die niet gevaccineerd is, maar zou beschikken over een medische uitzondering die nodig is om het land in te komen - arriveerde midden vorige week Down Under, maar belandde sindsdien in een echte rollercoaster. Bij aankomst staken ‘visumproblemen’ de kop op, waarop hij de toegang tot Australisch grondgebied werd ontzegd. Djokovic werd urenlang ondervraagd door de grenspolitie en zou het land uitgezet worden. De nummer één van de wereld ging in beroep tegen die beslissing en verbleef in afwachting van een verdict in een quarantainehotel.

Djokovic kreeg gelijk van een rechter en mocht dus in Australië blijven. Van het quarantainehotel ging het naar de Rod Laver Arena, waar ‘Nole’ een paar balletjes sloeg. Maar daarmee was de kous nog niet af. Alex Hawke, Australisch minister van Migratie, kon de beslissing van de rechter nog steeds terugdraaien en het visum van Djokovic alsnog intrekken. Daarvoor nam Hawke wel z’n tijd, want het duurde vier dagen alvorens hij deze ochtend Belgische tijd eindelijk met een beslissing naar buiten kwam: Novak Djokovic moet het land verlaten. “Om gezondheidsredenen en om het algemeen belang te dienen”, klinkt het in een statement van Hawke.

Zondag definitieve uitspraak

Gisteren werd Djokovic nog gewoon als eerste reekshoofd opgenomen in de loting - hij zou maandag met een duel tegen landgenoot Miomir Kecmanovic aan de Australian Open moeten beginnen. Tijdens een spoedzitting die ‘s avonds laat in Australië bijeen werd geroepen bevestigden de advocaten van Djokovic dat ze in beroep gaan tegen de beslissing om de Serviër uit het land te zetten. Zondagavond Belgische tijd vindt de zitting plaats en wordt het lot van Djokovic definitief bezegeld. Zaterdag wordt hij tijdelijk gearresteerd.

Tijdens het wachten op het verdict is het uiteraard nooit stil geweest rond Djokovic. De Australische overheid startte een onderzoek naar het inreisformulier van de Serviër. Daarop gaf hij aan de laatste 14 dagen voor zijn aankomst in Australië niet meer gereisd te hebben. Maar in die periode zou Djokovic wel degelijk van Belgrado naar Spanje gevlogen zijn. “Een menselijke fout”, zo zei hij op Instagram. En daarnaast gaf Djokovic ook nog eens toe dat-ie in december - ondanks een positieve coronatest (!) - afzakte naar een interview met een journalist van L’Équipe. “Om de journalist niet teleur te stellen. Maar achteraf besefte ik dat ik fout was.” Of hoe controverse nooit ver weg is wanneer Djokovic in de buurt is.

Filip Dewulf: “Hij zal er alles aan doen om zijn gelijk te krijgen”

Onze tennisexpert Filip Dewulf heeft de ontwikkelingen in Australië op de voet gevolgd. Hoe gaat Novak Djokovic volgens hem met deze tegenslag om? “Dat is moeilijk in te schatten”, vertelt Dewulf in HLN LIVE. “Djokovic is een apart figuur, een echte winnaar, maar hij loopt nu wel een blauwtje. Hij kan zijn titel niet verdedigen, kan niet voor die tiende eindzege gaan. En hij kan voorlopig geen 21ste grandslamzege pakken, wat een record zou zijn. Djokovic was toch van plan geschiedenis te schrijven in Australië.”

Djokovic gaat zoals verwacht in beroep gaan tegen de beslissing, maar riskeert bij verlies voor drie jaar verbannen te worden uit Australië. “Hij zal redeneren dat hij niets misdaan heeft en de regels gevolgd heeft - al heeft-ie die ook wel wat proberen ombuigen in zijn voordeel. Maar hij zal er alles aan doen om zijn gelijk te krijgen. ‘t Is een superkampioen, die denkt anders dan de gewone man in de straat.”

De Australian Open is meteen zijn topfavoriet kwijt. Wat betekent deze situatie op sportief vlak? “Enkele spelers zullen dit met veel interesse volgen. Daniil Medvedev bijvoorbeeld, die vorig jaar de US Open won door Djokovic te verslaan. Hij wordt volgens mij nu de grote kanshebber. Rafael Nadal had vijf maanden niet gespeeld, maar won vorige week wel een toernooi in Melbourne - hem mag je nooit afschrijven. Het zorgt in elk geval voor extra spanning. Bovendien hebben de andere spelers een rustige aanloop gekend, want in de media ging het alleen over Djokovic. Ze hebben zich in alle rust kunnen voorbereiden.”

