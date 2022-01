LIVE AUSTRALIAN OPEN. Titelverdedigster Osaka verrassend uitgeschakeld in enkelspel, Mertens stoot door in dubbelspel

Australian Open AUSTRALIAN OPEN LIVE. Minnen uitgescha­keld, Flipkens emotioneel: “Misschien wel laatste match hier”

Uiteindelijk toch geen Novak Djokovic in Melbourne, wel veel andere toppers. Rafael Nadal is op zoek naar een 21ste grandslamtitel en op recordjacht, maar dan moet hij wel voorbij onder anderen Alexander Zverev en vooral Daniil Medvedev. Bij de vrouwen is het uitkijken naar thuisspeelster Ash Barty en Naomi Osaka, net als naar de jonge Wimbledon-winnares Emma Raducanu (19). En wat doen de Belgen? Volg hier de eerste grandslam van 2022 op de voet.

17 januari