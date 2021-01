Liefst 47 tennissers in volledige quarantaine voor Australian Open na besmettingen in vliegtuigen

Australian Open47 tennissers moeten gedurende veertien dagen gaan op hun hotelkamers in Melbourne, alvorens ze kunnen aantreden op de Australian Open. Zij mogen hun kamers niet verlaten om te trainen. Die maatregel drong zich op nadat personen op twee vluchten positief testten op het coronavirus. Het ene vliegtuig was vertrokken in Los Angeles, het andere in Abu Dhabi.

Volgens de organisatoren van het eerste grandslamtoernooi van het seizoen, waarvan de aanvang met drie weken is uitgesteld tot 8 februari, zaten er twee besmette personen op het vliegtuig afkomstig uit Los Angeles: een bemanningslid en iemand die een band heeft met het toernooi maar geen speler is. In het vliegtuig afkomstig uit Abu Dhabi zat er één besmette passagier, de persoon is geen tennisser.

De besmette personen zijn overgebracht naar een apart hotel, volgens de normale procedure bij positieve gevallen. In het vliegtuig vertrokken in Los Angeles zaten 66 andere passagiers, onder wie 24 tennissers. Het andere vliegtuig vervoerde 64 mensen, onder wie 23 tennissers. Zij worden beschouwd als nauwe contacten, geen enkele speler of coach mag de quarantaineperiode onderbreken voor trainingen. Oorspronkelijk was voorzien dat de spelers tijdens hun quarantaineperiode tot vijf uur per dag hun kamer mochten verlaten om te trainen. Dat geldt dus wel nog voor de tennissers die niet op de vluchten Los Angeles-Melbourne en Abu Dhabi-Melbourne zaten.

Volgens Australische media zaten de Wit-Russische Victoria Azarenka, in 2012 en 2013 winnares van de Australian Open, de Amerikaanse Sloane Stephens en de Japanner Kei Nishikori op het vliegtuig vanuit Los Angeles.

Volledig scherm © REUTERS

Eerst naar Adelaide

De top 3 van de wereldranglijst bij de mannen en de vrouwen gaat in aanloop naar de Australian Open in Melbourne eerst naar Adelaide. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep en Naomi Osaka brengen in die stad hun verplichte twee weken quarantaine door. Ze spelen in Adelaide ook een demonstratietoernooi voordat ze naar Melbourne komen.

Een aantal spelers heeft zich al afgemeld. Roger Federer is nog niet fit genoeg. De Amerikaan John Isner komt niet omdat hij de coronaregels te streng vindt. Diverse deelnemers konden al niet naar Australië afreizen vanwege een positieve test voor de vlucht, zoals Madison Keys en Nicolás Massú, de coach van Dominic Thiem. Ook Andy Murray testte positief, maar hij hoopt nog altijd af te kunnen reizen.

Vooral voor Sloane Stephens is het een situatie met vervelende bijgedachten. De Amerikaanse verloor onlangs twee familieleden aan COVID-19 en schreef daar emotioneel over op twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.